Bahçeşehir Koleji seride avantaj yakaladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u 91-65 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 28 Mayıs Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu
Bahçeşehir Koleji: Homesley 8, Flynn 9, İsmet Akpınar 11, Cavanaugh 7, Williams 12, Mitchell 8, Furkan Haltalı 7, Ponitka 5, Göktuğ Baş 2, Hale 22, Ahmet Arda Aydın
Trabzonspor: Reed 15, Berk Demir 3, Yeboah 5, Hamm 16, Taylor 7, Girard 7, Tinkle 8, Alican Güney 2, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz
1. Periyot: 26-19
Devre: 47-34
3. Periyot: 67-43