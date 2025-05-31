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Spor

Bahçeşehir Koleji seride durumu eşitledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği TOFAŞ'ı 75-65 yenerek durumu 1-1'e getirdi.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 20:41 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji seride durumu eşitledi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği TOFAŞ'ı 75-65 yenerek durumu 1-1'e getirdi.

İki galibiyete ulaşacak takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin üçüncü ve son maçı 2 Haziran Pazartesi günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ziya Özorhon

Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 6, Cavanaugh 14, Bouteille 10, Odiase, Furkan Haltalı, Simonovic 6, Ponitka 9, Furkan Korkmaz 13, Kenan Sipahi 6

TOFAŞ: Perez 9, Reed 11, Trifunovic 8, Yiğitcan Saybir 12, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 8, Berk Demir 7, Gauzin, Pasecniks, Bankston 5

1. Periyot: 11-20

Devre: 36-38

3. Periyot: 53-50

Beş faulle çıkan: 32.57 Bankston (TOFAŞ)

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