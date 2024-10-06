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Spor

Bahçeşehir Koleji sezona galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında sahasında Karşıyaka'yı konuk eden Bahçeşehir Koleji rakibini 82-68'lik skorla mağlup ederek sezona galibiyet başladı.

DHA6 Ekim 2024 Pazar 16:40 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji sezona galibiyetle başladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde Karşıyaka'yı konuk etti. Ev sahibi takım, 82-68'lik skorla mücadeleyi kazandı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Murat Ciner

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 14, Massinburg 21, Cavanaugh 2, Bouteille 13, Furkan Haltalı 4, Şehmus Hazer 16, Simonovic 3, Ponitka 7, Odiase 2

KARŞIYAKA: Russell 18, Webb 4, Dermott, Jefferson 6, Muhsin Yaşar 10, McCollum 8, Hakan Sayılı 3, Boutsiele 13, Kenan Sipahi 6

1'İNCİ PERİYOT: 23-18

DEVRE: 52-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-52

5 FAUL: 35.31 Muhsin Yaşar (Karşıyaka)

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