İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0461
  • EURO
    50,3528
  • ALTIN
    6120.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bahçeşehir Koleji, Slovenya deplasmanında
Spor

Bahçeşehir Koleji, Slovenya deplasmanında

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 13. hafta maçında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 10:33 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, Slovenya deplasmanında
ABONE OL

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 13. haftasında Bahçeşehir Koleji, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına konuk olacak.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Arena'da oynanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak.

Avrupa Kupası'nda 8 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, grubunda 3. sırada yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji'yle aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Cedevita Olimpija ise averajla 2. basamakta bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji son maçında Veolia Towers'ı 105-68 mağlup ederken, Cedevita Olimpija ise Aris'i 89-60 yendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.