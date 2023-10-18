İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0228
  • EURO
    29,5917
  • ALTIN
    1755.16
  • BIST100
    7842.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bahçeşehir Koleji son periyotta yıkıldı
Spor

Bahçeşehir Koleji son periyotta yıkıldı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, ERA Nymburg'a 89-88 mağlup oldu.

18 Ekim 2023 Çarşamba 22:58 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji son periyotta yıkıldı
ABONE OL

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, son periyoduna önder girdiği maçta sahasında Çekya ekibi ERA Nymburg'a 89-88 mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Lukasz Jankowski (Polonya), Balazs Meszaros (Macaristan), Ilias Karpanos (Yunanistan)

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 6, Bouteille 22, Boutsiele 25, Cavanaugh 7, Scrubb 20, Egemen Güven 4, Arca Tuluoğlu 4, Ahmet Yılmaz

ERA Nymburg: Bohacik 8, Gordon 26, Kriz 15, Sehnal 2, Svejcar 12, Bell 12, Collins 4, Kovar 5, Mathon 2, Rylich 3

1. Periyot: 23-20

Devre: 43-47

3. Periyot: 70-63

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.