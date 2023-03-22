Bahçeşehir Koleji, Telekom Baskets'e 87-76 mağlup oldu

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki son maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Telekom Baskets'e 87-76 yenildi.

Son 16 turunda çıktığı 5 maçı da kaybeden ve gruptan çıkma şansı bulunmayan Bahçeşehir Koleji, bu sezonki Avrupa serüvenini mağlubiyetle noktaladı.

Gruptaki tüm maçlarını kazanan Telekom Baskets ise lider olarak bir üst tura yükseldi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Dariusz Zapolski (Polonya), Anastasios Kardaris (Yunanistan)

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 19, Blazic 4, Boutsiele 11, Hall 4, Morgan 18, Yiğit Arslan 8, Berkay Candan 8, Emir Gökalp 2, Hadi Özdemir, Oğuz Savaş 2, Yunus Emre Sonsırma

Telekom Baskets: Delany 18, Kratzer 10, TJ Shorts 13, Tadda 10, Hawkins 10, Herrera 9, Ensminger, Kessens 8, Williams 9, Bangala

1. Periyot: 18-25

Devre: 34-44

3. Periyot: 51-65