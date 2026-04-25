İSTANBUL 22°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'a karşı galip geldi
Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında evinde TOFAŞ'ı 78-76 mağlup etti.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 20:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında TOFAŞ'ı 78-76 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 20. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise 18. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Flynn 7, Homesley 8, Mitchell 2, Cavanaugh 9, Furkan Haltalı 9, Koprivica 13, Ponitka 3, İsmet Akpınar 4, Göktuğ Baş 5, Hale 18

TOFAŞ: Perez 9, Besson 2, Tolga Geçim 9, Yiğitcan Saybir 12, Blazevic 30, Efe Evan Postel 2, Sadık Emir Kabaca, Emirhan Serbest, Furkan Korkmaz 12

1. Periyot: 19-14

Devre: 40-34

3. Periyot: 57-48

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.