İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4681
  • EURO
    51,2344
  • ALTIN
    6419.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etti
Spor

Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etti

Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi 24. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 81-71 mağlup etti.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 20:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi 24. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk olduğu Trabzonspor deplasmanından 81-71 galip ayrıldı.

Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı maçta dengeli geçen ilk çeyrek, 22-21 Trabzonspor lehine tamamlandı. Kıran kırana geçen maçta 2. çeyreği ev sahibi ekip 44-39 önde kapattı ve soyunma odasına 5 sayılık farkla önde girdi.

3. periyota hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji 23-14'lük çeyrek skoru yakaladı ve son periyota girmeden 58-62'lik skoru elde etti. Son çeyrekte de hata yapmayan İstanbul temsilcisi parkeden 81-71 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir Koleji, play-off sıralamasında Trabzonspor karşısında 3.'lüğü korudu ve rakibine karşı ikili averaj avantajına sahip oldu.

Bahçeşehir Koleji, 24 maçta 18. zaferini elde ederken, Karadeniz temsilcisi 16. galibiyette kalmış oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Glint Manisa Basket'i ağırlayacak. Trabzonspor ise Bursa'da TOFAŞ ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.