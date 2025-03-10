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Spor

Bahçeşehir Koleji, yarı final bileti için sahaya çıkacak

BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, yarın Slovenya ekibi Cedevita Olimpija ile karşı karşıya gelecek.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 10:24 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, yarı final bileti için sahaya çıkacak
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında yarın Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turu geçen takım, organizasyonda yarı finale yükselecek.

Normal sezonda A Grubu'nu 14 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda birinci sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji, doğrudan çeyrek finale yükseldi.

B Grubu'nda çıktığı maçların 10'unu kazanan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Cedevita Olimpija ise 4. basamakta yer alarak 8'li final etabında oynama hakkı elde etti. Slovenya temsilcisi, bu turda Beşiktaş Fibabanka'ya 96-86 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.

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