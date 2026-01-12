İSTANBUL 3°C / -2°C
Spor

Bahçeşehir Koleji yarın BAXI Manresa'yı ağırlayacak

BKT Avrupa Kupası A Grubu 14. hafta maçında Bahçeşehir Koleji yarın İspanyol ekibi BAXI Manresa ile karşılaşacak.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 11:06 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji yarın BAXI Manresa'yı ağırlayacak
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 14. haftasında yarın İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa Kupası'nda 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, grubunda 2. sırada yer alıyor. Organizasyonun geride kalan bölümünde 13 maça çıkan İspanyol ekibi ise 7 galibiyet, 6 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

Son maçında Cedevita Olimpija'yı mağlup eden Bahçeşehir Koleji, BAXI Manresa ile ligin ilk bölümünde deplasmanda oynadığı maçı 81-67 kazanmıştı.

