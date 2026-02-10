İSTANBUL 8°C / 5°C
  • Spor
  • Bahçeşehir Koleji yarın Litvanya deplasmanında
Spor

Bahçeşehir Koleji yarın Litvanya deplasmanında

BKT Avrupa Kupası grup etabı 18. ve son hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Litvanya ekibi Neptunas ile karşılaşacak.

AA10 Şubat 2026 Salı 10:02
Bahçeşehir Koleji yarın Litvanya deplasmanında
Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda grup etabının 18. ve son haftasında Litvanya'nın Neptunas ekibiyle yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Svyturio Arena'da oynanacak A Grubu mücadelesi, TSİ 21.00'de başlayacak.

Geride kalan 17 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla ikinci sırada yer alan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı kazanması durumunda adını direkt çeyrek finale yazdıracak.

Neptunas ise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Litvanya temsilcisi 100-85 kazanmıştı.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımların direkt çeyrek finale adını yazdıracağı organizasyonda, ardından gelen 4'er takım ise 8'li final turunda mücadele edecek. 8'li final ve çeyrek final etabı, tek maç eleme usulü oynanacak.

