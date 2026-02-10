Bahçeşehir Koleji yarın Litvanya deplasmanında

Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda grup etabının 18. ve son haftasında Litvanya'nın Neptunas ekibiyle yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Svyturio Arena'da oynanacak A Grubu mücadelesi, TSİ 21.00'de başlayacak.

Geride kalan 17 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla ikinci sırada yer alan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı kazanması durumunda adını direkt çeyrek finale yazdıracak.

Neptunas ise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Litvanya temsilcisi 100-85 kazanmıştı.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımların direkt çeyrek finale adını yazdıracağı organizasyonda, ardından gelen 4'er takım ise 8'li final turunda mücadele edecek. 8'li final ve çeyrek final etabı, tek maç eleme usulü oynanacak.