Spor

Bahçeşehir Koleji yarın sahasında Aris'i ağırlayacak

BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. haftasında Bahçeşehir Koleji, yarın sahasında Yunan ekibi Aris ile karşılaşacak.

27 Ocak 2026 Salı 09:53
Bahçeşehir Koleji yarın sahasında Aris'i ağırlayacak
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında yarın Yunanistan'ın Aris ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Grubunda geride kalan haftalarda 10 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, 2. sırada yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji, organizasyondaki son maçında İsrail'in Hapoel Midtown takımını 94-82 yendi.

Aris ise 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada Yunanistan temsilcisini deplasmanda 86-76 mağlup etti.

