Spor

Bahçeşehir Koleji yarın Veolia Towers deplasmanında

BKT Avrupa Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Bahçeşehir Koleji deplasmanda yarın Alman ekibi Veolia Towers ile karşılaşacak.

AA13 Ekim 2025 Pazartesi 10:11 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji yarın Veolia Towers deplasmanında
ABONE OL

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Almanya'nın Veolia Towers takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Hamburg'taki Inselpark Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Ligdeki ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibini 98-90, ikinci maçında da İtalyan temsilcese Umana Reyer'i 93-74 yenen Bahçeşehir Koleji, grupta averajla lider durumda bulunuyor.

Oynadığı maçlarda henüz galibiyetle tanışamayan Alman ekibi Veolia Towers ise grubun son sırasında yer alıyor.

