Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'dan galibiyetle dönüyor!

Basketbol EuroCup 7. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda karşılaştığı Yunan ekibi Aris'i 86-76'lık skorla mağlup etti.
Salon: Palais des Sports
Hakemler: Mehdi Difallah, Tomasz Trawicki, Amit Balak
Aris: Ronnie Harrell 10, Bryce Jones 16, Elijah Mitrou-Long 15, Amine Noua 9, Steven Enoch 4, Arnoldas Kulboka 11, Jakob Forrester 7, Bryn Forbes 1, Stelios Poulianitis 2, Eleftherios Bochoridis 1, Stelios Poulianitis 2
Başantrenör: Igor Milicic
Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 13, Mateusz Ponitka 13, Tyler Cavanaugh 14, Calep Homesley 7, Trevion Williams 8, Kenan Sipahi, Balsa Koprivica 8, Matt Mitchell 16, Hunter Hale 7
Başantrenör: Marko Barac
1. Periyot: 23-16
Devre: 39-38
3. Periyot: 59-57