İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2289
  • EURO
    48,9617
  • ALTIN
    5604.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'dan galibiyetle dönüyor!
Spor

Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'dan galibiyetle dönüyor!

Bahçeşehir Koleji, EuroCup 7. hafta karşılaşmasında Aris'i deplasmanda 86-76 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

IHA11 Kasım 2025 Salı 23:35 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'dan galibiyetle dönüyor!
ABONE OL

Basketbol EuroCup 7. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda karşılaştığı Yunan ekibi Aris'i 86-76'lık skorla mağlup etti.

Salon: Palais des Sports

Hakemler: Mehdi Difallah, Tomasz Trawicki, Amit Balak

Aris: Ronnie Harrell 10, Bryce Jones 16, Elijah Mitrou-Long 15, Amine Noua 9, Steven Enoch 4, Arnoldas Kulboka 11, Jakob Forrester 7, Bryn Forbes 1, Stelios Poulianitis 2, Eleftherios Bochoridis 1, Stelios Poulianitis 2

Başantrenör: Igor Milicic

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 13, Mateusz Ponitka 13, Tyler Cavanaugh 14, Calep Homesley 7, Trevion Williams 8, Kenan Sipahi, Balsa Koprivica 8, Matt Mitchell 16, Hunter Hale 7

Başantrenör: Marko Barac

1. Periyot: 23-16

Devre: 39-38

3. Periyot: 59-57

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.