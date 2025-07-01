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Spor

Bahçeşehir Koleji'nde ayrılık: Furkan Korkmaz

Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji 27 yaşındaki milli oyuncu Furkan Korkmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

AA1 Temmuz 2025 Salı 16:05 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji'nde ayrılık: Furkan Korkmaz
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza 2024-2025 sezonu ortasında katılan Furkan Korkmaz ile yollarımız ayrılmıştır. Furkan'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki şutör gard, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 21 maçta 12,52 sayı, 2'şer asist ve ribaunt ortalamaları ile oynadı.

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