Bahçeşehir Koleji'nde hedef THY Avrupa Ligi

Organizasyonda grubunu 14 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda lider tamamlayan İstanbul ekibi, direkt çeyrek finale yükseldi. Bahçeşehir Koleji, 11 Mart Salı günü Slovenya temsilcisi Cedevita ile yarı finale yükselebilmek için mücadele edecek.

Sportif direktör Bjelica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Kupası'nda sergiledikleri performansla grup lideri olmayı ve çeyrek finale yükselmeyi hak ettiklerini belirterek, "Herkes çok heyecanlı ve mutlu. Takımda güzel bir hava var. Cedevita, Beşiktaş karşısında play-off'ta çok önemli bir galibiyet alarak çeyrek finale yükseldi. Zor bir maç olacak. Çeyrek final maçına hazırız. Yarı finale yükselmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çeyrek finalin tek maç üzerinden oynanacağını hatırlatan Sırp basketbol adamı, "Play-off ve çeyrek final maçları belirleyici oluyor çünkü kaybedince evinize gidiyorsunuz. BKT Avrupa Kupası'nda bu sezonu mükemmel geçirdik ama Cedevita karşısında kaybedersek her şey bitmiş olacak. Bu adil değil ama sistem de bu şekilde. Cedevita'yı elersek yarı finalin bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha fazla şansımız olacak çünkü tek maça bağlı kalınmayacak. Üç maçlık seri oynanacak. Herhangi bir bahaneye sığınmıyoruz. Maça odaklanmamız lazım. Cedevita'yı yenerek yarı finalde oynamayı çok istiyoruz." diye konuştu.

"AVRUPA KUPASI'NI KAZANARAK THY AVRUPA LİGİ'NE GİTMEK İSTİYORUZ"

Nemanja Bjelica, THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmenin yolunun BKT Avrupa Kupası şampiyonluğu ile wild card'dan (özel davetiye) geçtiğinin hatırlatılması üzerine, şu görüşleri paylaştı:

"Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi'ne gitmeyi tercih ederim. Bahçeşehir Koleji yeni bir takım ama kurulduğu ilk günden bu yana ne kadar başarılı olduğunu konuşmak lazım. FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu var. Şimdi de Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz. Özel davetiye yoluyla zor. Avrupa Ligi, gittikçe büyüyen bir organizasyon. Oraya gidince de detaylı düşünmek zorundayız. Bu yolda tutarlı olmalıyız. Bu işin sadece spor değil iş kısmı da var. Çok iyi bir organizasyon ve kültür oluşturmanız için kazanmanız, inanmanız ve tutarlı adımlarla bu süreci yönetmemiz gerek."

"FELSEFEMİZ EN İYİ TÜRK OYUNCULARA SAHİP OLMAK"

Bjelica, kadrolarında Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi gibi milli oyuncuları bulundurmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Yerli oyuncuların forma giymesinin öneminin altını çizen Nemanja Bjelica, "Felsefemiz en iyi Türk oyunculara sahip olmak. Bu sezon Şehmus Hazer'i kadromuza katabildiğimiz için şanslıyız. Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi gibi değerli oyuncularımız da var. Bu, gurur verici. Çok başarılı Türk oyunculara sahibiz. Sıkı çalıştıkları ve başarılı olmak istedikleri sürece her zaman takımımızda yerleri olacaktır. Bahçeşehir, geçmişi, üniversitesi ve kolejleri olan büyük bir kurum. Bunun bizim için çok önemli bir imaj olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA'NIN EN İYİ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ OLDUĞUMUZA İNANIYORUM"

Organizasyon olarak Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldıklarına inandığını belirten Nemanja Bjelica, bunu sahaya da yansıtmaları gerektiğini kaydetti.

Her sezon gelişim içinde olmaları gerektiğine vurgu yapan Bjelica, "Avrupa'nın en iyi organizasyonlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Sahada da bunu göstermemiz gerekiyor. Kazanmamız lazım. Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyiz. Kazanmadan bu tarz şeylerin çok anlamı olmuyor. Başkan ve yönetim basketbolu biliyor ve çok seviyor. Bu da önemli. Buradaki işim sayesinde öğrenmeye devam ediyorum. Oyunculara hep dürüst olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.