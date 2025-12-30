İSTANBUL 13°C / 2°C
Spor

Bahçeşehir Koleji'nden farklı galibiyet

Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında sahasında Veolia Towers'ı 105-68 mağlup etti.

AA30 Aralık 2025 Salı 21:47 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji'nden farklı galibiyet
ABONE OL

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Almanya temsilcisi Veolia Towers'ı 105-68 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Veolia Towers ise 12. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Veolia Towers, 5. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 9-15. Bir dakika 41 saniye içinde Almanya temsilcisine 9-0'lık seriyle karşılık veren Bahçeşehir Koleji, 6. dakikada skoru 18-15'e getirdi. Kalan bölümde farkı açan ev sahibi takım, 7 oyuncusundan skor katkısı aldığı ilk periyodu 32-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren ve farkı 25 sayıya kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 63-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Homesley'in skorer oyunuyla farkı 33 sayıya kadar çıkaran ev sahibi ekip, son bölüme 85-52 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oldukça rahat bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 105-68 galip ayrıldı.

Bu arada Bahçeşehir Koleji, Almanya temsilcisi karşısında bu sezon resmi maçlarda ilk yarılar itibarıyla en yüksek sayıya ulaştı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Ioannis Tiganis (Yunanistan)

Bahçeşehir Koleji: Flynn 17, Homesley 17, Mitchell 10, Cavanaugh 12, Williams 2, Koprivica 8, Ponitka 5, İsmet Akpınar 7, Göktuğ Baş 5, Hale 16, Furkan Haltalı 6

Veolia Towers: Williams 16, Daniels 22, Grey 2, Breunig 8, Perrin 9, Maronka 5, Mueller, Martin 2, Ogbe 2, Turudic 2

1. Periyot: 32-23

Devre: 63-38

3. Periyot: 85-52

