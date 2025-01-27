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Spor

Bahçeşehir Koleji'nin BKT Avrupa Kupası'ndaki rakibi Ratiopharm Ulm

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Karşıyaka yarın Alman ekibi Ratiopharm Ulm ile karşı karşıya gelecek.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 09:20 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji'nin BKT Avrupa Kupası'ndaki rakibi Ratiopharm Ulm
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

16 maçta aldığı 13 galibiyetle zirvede yer alan Bahçeşehir Koleji, grup liderliğini garantiledi.

Grupta 9 galibiyeti ve 7 yenilgisi bulunan Ratiopharm Ulm ise Beşiktaş Fibabanka'nın ardından ligde beşinci sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji 80-72 kazanmıştı.

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