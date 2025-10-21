İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Cedevita Olimpija

BKT Avrupa Kupası A Grubu dördüncü hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.

21 Ekim 2025 Salı 10:05
Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Cedevita Olimpija
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu dördüncü hafta maçında yarın Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligdeki ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibini 98-90, ikinci karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Umana Reyer'i 93-74, üçüncü mücadelesinde ise Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımını 106-85 yenen Bahçeşehir Koleji, grupta averajla lider konumda yer alıyor.

Grupta 3'te 3 yapan bir diğer ekip olan Cedevita Olimpija ise averajla 2. sırada bulunuyor.

