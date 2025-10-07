İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Umana Reyer

BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji sahasında İtalyan ekibi Umana Reyer'i ağırlayacak.

AA7 Ekim 2025 Salı 09:34 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Umana Reyer
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında yarın İtalyan ekibi Umana Reyer'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı deplasmanda 98-90 mağlup etti.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, kupada direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.

