Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Umana Reyer

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında yarın İtalyan ekibi Umana Reyer'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı deplasmanda 98-90 mağlup etti.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, kupada direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.