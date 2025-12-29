İSTANBUL 7°C / 5°C
29 Aralık 2025 Pazartesi
Spor

Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Veolia Towers

BKT Avrupa Kupası A Grubu 12. hafta maçında Bahçeşehir Koleji yarın sahasında Alman ekibi Veolia Towers'ı konuk edecek.

29 Aralık 2025 Pazartesi 11:38
Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Veolia Towers
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Veolia Towers'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa Kupası'nda 7 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, grubunda averajla 3. sırada yer alıyor.

Alman ekibi ise oynadığı 11 maçı da kaybetti. Veolia Towers, 10. ve son basamakta bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki son maçında Umana Reyer Venezia'ya 94-85 mağlup oldu.

