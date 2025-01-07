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Spor

Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Buducnost VOLI

BKT Avrupa Kupası A Grubu 14. hafta maçında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile karşılaşacak.

AA7 Ocak 2025 Salı 15:39 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Buducnost VOLI
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 14. hafta maçında yarın sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 13 müsabakada 11 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken ilk sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 7. sırada bulunuyor.

Lider Bahçeşehir Koleji, geçen hafta Dolomiti Energia'yı deplasmanda 73-69 yenerken, Buducnost VOLI ise konuk olduğu Trefl Sopot'u 81-69 mağlup etti.

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