4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Spor

Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Hapoel

BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında Bahçeşehir Koleji yarın Hapoel Midtown ile karşılaşacak.

AA4 Kasım 2025 Salı 12:28
Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Hapoel
ABONE OL

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun altıncı haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel Midtown ile karşılaşacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Organizasyonda 5'te 5 yapan Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.

Geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Hapoel Midtown ise 2. sırada bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji, kupadaki son maçında deplasmanda İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı 81-67 mağlup etti.

