Spor

Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Umana Reyer

BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. hafta maçında Bahçeşehir Koleji yarın deplasmanda İtalyan Umana Reyer ile karşılaşacak.

AA16 Aralık 2025 Salı 11:25
Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Umana Reyer
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 11. haftasında yarın İtalya'nın Umana Reyer takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palasport Taliercio'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

İtalya temsilcisi Umana Reyer ise, 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ligde 8. sırada yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji, bu sezon ligde Umana Reyer ile karşılaştığı ilk maçı sahasında 93-74 kazandı.

Oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, haftaya 3. sırada girdi.

Kırmızı-lacivertliler, ligdeki son maçında konuk ettiği Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca ekibini 84-72 yendi.

