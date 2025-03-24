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Spor

Bahçeşehir Koleji'nin yarı finaldeki rakibi Gran Canaria

BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji sahasında İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria ile kozlarını paylaşacak.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 09:24 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji'nin yarı finaldeki rakibi Gran Canaria
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında yarın sahasında İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Kupası'nda A Grubu'nu 14 galibiyet ve 4 yenilgiyle ilk sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji, doğrudan çeyrek finale yükseldi.

İstanbul temsilcisi, tek maç üzerinden İstanbul'da oynanan çeyrek finalde Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'ya 85-81 üstünlük kurarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Organizasyonda bir şampiyonluğu bulunan Gran Canaria ise A Grubu'nu 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. basamakta bitirdi. 8'li final etabında Umana Reyer'i (İtalya) 84-80 yenerek saf dışı bırakan İspanya temsilcisi, çeyrek finalde ise Hapoel Bank Yahav'ı (İsrail) 92-89'luk skorla eleyerek yarı finale çıktı.

İki takım bu sezon grup aşamasında iki kez karşılaştı. İspanya'daki karşılaşmayı Dreamland Gran Canaria 66-63 kazanırken, İstanbul'da yapılan müsabaka ise Bahçeşehir Koleji'nin 73-65 üstünlüğüyle sonuçlandı.

BKT Avrupa Kupası yarı final serisinde iki galibiyet ulaşacak takım, finale yükselecek.

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