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Spor

Bahçeşehir Koleji'nin yarı finalindeki Beşiktaş GAİN

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji, yarın sahasında Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak.

AA7 Haziran 2026 Pazar 12:36 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji'nin yarı finalindeki Beşiktaş GAİN
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş GAİN'in ilk maçta 82-79 galip geldiği serinin son iki karşılaşmasını Bahçeşehir Koleji, 101-79 ve 98-95'lik skorlarla kazandı.

Seride 2-1 üstün Bahçeşehir Koleji, 4. maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak.

Siyah-beyazlıların kazanması durumunda ise serinin galibini belirleyecek son karşılaşma, 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş GAİN'in ev sahipliğinde oynanacak.

Tur atlayan takım, finalde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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