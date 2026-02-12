İSTANBUL 13°C / 10°C
  Bahis soruşturması kapsamında 510 isim PFDK'ye sevk edildi!
Spor

Bahis soruşturması kapsamında 510 isim PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişinin PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

12 Şubat 2026 Perşembe 20:45
Bahis soruşturması kapsamında 510 isim PFDK'ye sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

GALATASARAY TAKIM DOKTORU VE FENERBAHÇE TERCÜMANI DA LİSTEDE

TFF tarafından paylaşılan listede, Galatasaray'ın takım doktoru Abdullah Yener İnce ve Fenerbahçe tercümanı Saruhan Karaman da yer aldı.

  • TFF bahis soruşturması
  • PFDKye sevk edilenler
  • profesyonel ligler

