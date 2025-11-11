İSTANBUL 19°C / 12°C
11 Kasım 2025 Salı
Spor

Bahis soruşturmasında adı geçmişti! Necip Uysal suç duyurusu için adliyede

TFF'nin başlattığı bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesi'ne gitti. İşte detaylar...

AA11 Kasım 2025 Salı 09:15 - Güncelleme:
Bahis soruşturmasında adı geçmişti! Necip Uysal suç duyurusu için adliyede
Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne süren Uysal, avukatıyla geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, suç duyurusunda bulunmak üzere savcılık katına çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.

