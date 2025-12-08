İSTANBUL 10°C / 7°C
8 Aralık 2025 Pazartesi
  • Bahis soruşturmasında yeni gelişme! 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Spor

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 197 amatör futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. İşte detaylar...

IHA8 Aralık 2025 Pazartesi 17:13
Bahis soruşturmasında yeni gelişme! 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin 'A Takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.

