  • Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Ahmet Çakar serbest bırakıldı
Spor

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Ahmet Çakar serbest bırakıldı

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren spor yorumcusu Ahmet Çakar serbest bırakıldı.

12 Aralık 2025 Cuma 15:46
Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Ahmet Çakar serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar yeniden ifadeye çağrıldı.

Çakar, savcılıkta ifade verdikten sonra işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre; MASAK raporları ve yasal bahis platformlarından elde edilen veriler doğrultusundaki banka incelemelerinde, Çakar ve hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olan eşinin hesaplarında olağan dışı hareketler tespit edilmişti.

