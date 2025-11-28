İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Ön inceleme raporu hazırlandı

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, tuttur.com'a yönelik jandarma ve emniyet güçlerince yapılan dijital incelemelere ilişkin ön raporda, söz konusu siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin tespit yapılamadığı belirtildi.

28 Kasım 2025 Cuma 18:19
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Ön inceleme raporu hazırlandı
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, tuttur.com'a yönelik jandarma ve emniyet güçlerince yapılan dijital incelemelere ilişkin ön raporda, söz konusu siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin tespit yapılamadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiası ile tuttur.com isimli şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Jandarma ve emniyet güçleri, soruşturma kapsamında dijital incelemeleri yerinde gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerin ardından hazırlanan ön raporda, söz konusu siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin tespit yapılamadığı kaydedildi.

Öte yandan, futbolda bahis iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 6157 futbolcu inceleniyor.

Soruşturmada, İkinci Lig'de oynayan bir futbolcunun bahis oynadığını itiraf ettiği, Beşiktaş Spor Kulübü'nün de başsavcılığa işbirliği talebinde bulunduğu öğrenildi.

