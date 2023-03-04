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Spor

Bahreyn'de pole pozisyonu Max Verstappen'in

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Bahreyn Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 19:51 - Güncelleme:
Bahreyn'de pole pozisyonu Max Verstappen'in
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 29.708 saniyelik derece elde eden son şampiyon Verstappen, "pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 0.138 saniye gerisinde ikinciliği, pisti liderden 0.292 saniye yavaş turlayan Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncülüğü elde etti.

Bahreyn'de 57 turluk yarış yarın saat 18.00'de koşulacak.

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