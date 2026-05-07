Bahri Tanrıkulu: Sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek

Avrupa Taekwondo Şampiyonası için geri sayım başlarken, milliler şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. 12-14 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenecek turnuva öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ve milli taekwondocular, milli takımın turnuva öncesi hem fiziksel hem de mental olarak en iyi seviyeye ulaştığını vurguladı.

Bahri Tanrıkulu: "2026 yılının en önemli organizasyonu için Almanya'ya gidiyoruz"

Türk sporcuların Türkiye'yi, Almanya'da en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını belirten Bahri Tanrıkulu, "2026 yılının en önemli organizasyonu için Almanya'ya gidiyoruz. Para taekwondo milli takımımızla beraber aynı zamanda büyükler milli takımımızla beraber Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. 2025 yılında takım halinde dünya şampiyonu olduk. Sporcularımıza gurur duyuyoruz. O günden bugüne de yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. İnşallah bunu da taçlandıracaklar. 2026 yılında bizim için önemli organizasyon olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımız yarışacak. Aynı tarihlerde para milli takımımız ülkemizi temsil edecek. Para milli takımımızda 5 erkek ve 5 kadın sporcu ile iki takım olarak gidiyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Meryem Betül Çavdar: "Bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz"

Uzun zamandır bu turnuva için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren para milli taekwondocu Meryem Betül Çavdar ise, "Uzun zamandır aslında hepimiz bu maçı bekliyorduk. Hedeflerimiz, çabalarımız ve gayemiz çok büyük. Çok güzel bir çalışma ortamı içerisindeyiz. Hepimiz o kürsünün zirvesinde olmak istiyoruz, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bunun için bütün emeklerimizi, çabamızı ve inancımızı verdik. İnşallah takım halinde çok güzel sonuçlarla dönebileceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Mahmut Bozteke: "Şampiyon olmamak için herhangi bir engelimiz yok"

Turnuva sürecine hazır olduklarını ve gerekli tüm aşamaları tamamladıklarını vurgulayan para milli taekwondocu Mahmut Bozteke ise, "Gerekli bütün hazırlıkları yaptık. Milli takım olarak da antrenörlerimiz olarak da gereken her şeyi yerine getirdik. Bütün şartlar uygun. Şampiyon olmamak için herhangi bir engelimiz yok. Oraya gidip şampiyonluğu alıp, ülkemize gururlu bir şekilde döneceğiz. Hazırlık dönemlerinde kuvvet ihtiyacımız vardı. Esnekliklerimizde biraz aksama vardı. Onları tamamladık, kuvvetimizi tamamladık. Daha sonrasında kondisyon gelişiminde Antalya tarafına giderek oksijen yüklemesi yaptık. Şimdi ise Ankara'da son hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Bireysel olarak benim için biraz zorlu geçiyor. Evliyim, iki çocuğum var. Üçünü de özlüyorum" ifadelerini kullandı.