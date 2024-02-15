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Spor

Bakambu'dan Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'dan ayrılarak İspanyol ekiplerinden Real Betis'in yolunu tutan Cedric Bakambu, sarı kırmızılı ekip için bir veda paylaşımında bulundu.

15 Şubat 2024 Perşembe 19:57 - Güncelleme:
Bakambu'dan Galatasaray'a veda mesajı
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Galatasaray'dan Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu, sarı kırmızılı kulup için veda mesajı yayımladı.

Cedric Bakambu yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Galatasaray. Taraftarlara, çalışanlara ve takım arkadaşlarıma... Bana her zaman iyi davrandınız ve sevgi gösterdiniz." dedi.

Bakambu ayrıca, "Elbette daha fazlasını yapmak, daha fazla oynamak ve sizi gururlandırmak isterdim. Galatasaray'da geçirdiğim zamanı sevgiyle hatırlayacağım. Size başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cedric Bakambu kış transfer döneminde 5+5 milyon euroya İspanyol ekibine transfer oldu.

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