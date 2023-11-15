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Spor

Bakambulu Kongo, Moritanya'dan 3 puanı aldı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri ilk karşılaşmasında Demokratik Kongo, sahasında Moritanya'yı konuk etti. Kongo, Galatasaray'ın golcü ismi Bakambu'nun forma giydiği maçı 2-0 kazandı.

15 Kasım 2023 Çarşamba 21:22 - Güncelleme:
Bakambulu Kongo, Moritanya'dan 3 puanı aldı
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Afrika Dünya Kupası Elemeleri birinci hafta karşılaşmasında Galatasaraylı futbolcu Cedric Bakambu'nun da forma giydiği Demokratik Kongo ile Moritanya karşı karşıya geldi.

Des Martyrs de la Pentecote Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Demokratik Kongo 2-0 kazandı.

Kongo'ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Yoane Wissa ile 82. dakikada Theo Bongonda kaydetti.

Karşılaşmada Cedric Bakambu 85. dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Demokratik Kongo, Afrika Dünya Kupası Elemelerine 3 puanla başladı.

Demokratik Kongo, grubun bir sonraki maçında Sudan deplasmanına gidecek. Moritanya, Güney Sudan deplasmanında galibiyet arayacak.

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