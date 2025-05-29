Bakan Bak, Avrupa şampiyonu Adem Asil'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Adem Asil'i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Adem Asil'in başarılarının devamını diliyorum."