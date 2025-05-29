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Spor

Bakan Bak, Avrupa şampiyonu Adem Asil'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i tebrik etti.

IHA29 Mayıs 2025 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
Bakan Bak, Avrupa şampiyonu Adem Asil'i tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Adem Asil'i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Adem Asil'in başarılarının devamını diliyorum."

  • Osman Aşkın Bak
  • Adem Asili
  • Artistik Cimnastik

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