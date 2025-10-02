İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

Bakan Bak ile Montella, Kadıköy'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe-Nice karşılaşmasını tribünden takip etti.

IHA2 Ekim 2025 Perşembe 20:56
Bakan Bak ile Montella, Kadıköy'de
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Nice maçını tribünden takip etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Fransız ekibi Nice ile karşılaşıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakayı izlemek için stadyuma geldi. Protokol tribününden maçı takip eden Bakan Bak'ın yanı sıra A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz da yer aldı.

