Bakan Bak, milli halterci Furkan Özbek'i tebrik etti

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan milli halterci Furkan Özbek için kutlama mesajı yayımladı.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 18:13 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli halterci Furkan Özbek için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak Avrupa şampiyonu olan Furkan Özbek'i tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa şampiyonalarındaki 6. altın madalyasını kazanan milli haltercimiz Furkan Özbek'in başarılarının devamını diliyorum."

