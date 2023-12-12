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Spor

Bakan Bak saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti. Bakan Bak, herkesi sağduyuya davet etti.

AA12 Aralık 2023 Salı 15:24 - Güncelleme:
Bakan Bak saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'i ziyaret etti
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Bakan Bak, Süper Lig'de dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahada, sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hakemler üzerindeki baskıyı azaltmak için herkesin üzerine görev düşüyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz." dedi.

Hastane çıkışından açıklamaya yapan Bak, şiddetle kınadıkları olayın herkesi çok üzdüğünü ifade ederek, "Hakemler üzerindeki baskıyı azaltmak için herkesin üzerine görev düşüyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Bu tip olaylara kesinlikle karşıyız ve prim vermeyeceğiz." diye konuştu.

Olaya sebebiyet verenlerle ilgili İçişleri ve Adalet Bakanlarının gerekli değerlendirmeleri yaptığını aktaran Aşkın Bak, şunları söyledi:

"Onlar gerekli değerlendirme ve işlemleri yaptı. Şu anda onlarla ilgili süreç mahkemeye intikal etti. Süreç adli olarak devam ediyor. Hakemler üzerindeki baskıyı azaltmak için herkesin üzerine görev düşüyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Bu tip olaylara kesinlikle karşıyız ve prim vermeyeceğiz. Yöneticilerimiz, futbolun ve sporun bütün elemanları kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Futbolda milli takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmasıyla halkımıza büyük bir mutluluk yaşattı. Almanya'da oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde ligimizin daha kaliteli olmasını istiyoruz. O yüzden bu tür olaylara kesinlikle karşıyız ve prim vermeyeceğiz. Gerekli önlemleri alçağız."

Umut Meler'in ziyarette kendilerine duygularını dile getirdiğini anlatan bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay hepimizi, bütün camiayı üzdü. Bunları spor sahalarında görmek istemiyoruz, bunların hiçbirine fırsat vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da olayı yakinen takip ediyor. Halil Umut Meler kardeşimizi de aradı, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Olayı milat noktası görerek herkes üzerine düşeni yapmalı. Türk sporunun değerini artırmak için çaba göstermemiz gerekiyor. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı organize edeceğiz, bunlar önemli süreçler. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Süreçte ne gerekiyorsa yapılacak. Biz de takipçisi olacağız."

Liglere çok fazla ara verileceğini düşünmediğini ifade eden Bak, "6222 sayılı Kanun'daki düzenlemeler dışında UEFA kriterleri ve Türkiye Futbol Federasyonu kriterlerini de gözden geçiririz. Eleştirileri ve görüşleri ortaya koyarız. Şimdi de toplantıya gidiyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

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