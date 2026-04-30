30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
  Bakan Bak, şampiyon milli güreşçileri ağırladı
Bakan Bak, şampiyon milli güreşçileri ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonası'nda 11 madalya kazanan milli güreşçileri kabul etti.

IHA30 Nisan 2026 Perşembe 19:24
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanan milli güreşçileri, 13. kez Avrupa şampiyonu olarak rekor kıran Rıza Kayaalp'i ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü öncülüğünde elde edilen başarıların ardından makamında kabul etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise, Türk güreşine verilen desteklerden dolayı Bakan Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederek, elde edilen başarıların artarak devam etmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Güreş camiasının kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Bakan Bak, "Görev yaptığım dönemde o zaman gençlerde mücadele eden Rıza Kayaalp'in, kulüplerin karşı çıkmasına rağmen 2008 Olimpiyatı'na katılması yönünde çok ısrarcı olmuştum. Rıza, geride kalan 18 yılda inanılmaz bir disiplinle çalışarak, istikrarlı başarılar kazandı. Avrupa Şampiyonalarında 15 defa finalde mücadele etmek kolay değil. Rıza Kayaalp, son şampiyona öncesi çok çalışarak iyi bir dönüş yaptı. 13. kez Avrupa şampiyonu olup rekor kırarak hedefine ulaştı. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

"MİLLETİMİZİ SEVİNDİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sakarya'da güreş camiasına güzel bir tesis kazandıracaklarını kaydeden Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güreşe özel bir ilgisi var. Yakından takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sakarya'da Güreş Kamp Eğitim Merkezi'ni inşa ederek tesisi güreş camiasına kazandıracağız. Hedef, 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Olimpiyat sporun zirvesi. Bakanlık olarak verimli yurtdışı kampları yapmanız için gayret göstereceğiz. Mental olarak iyi hazırlanmak gerekiyor. Bilimi kullanmak lazım. Destek anlamında yanınızda olacağız. İnşallah ülkemize dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazandırırsınız. Biz bir aileyiz. Milletimizi sevindirmek için elimizden geleni yapacağız. Kulüplerinize, ailelerinize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

