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Spor

Bakan Bak'tan Aysel Özkan'a tebrik

Milli halterci Aysel Özkan, kadınlar 64 kiloda Avrupa ikincisi oldu. Milli sporcuya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan da tebrik geldi.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 22:33 - Güncelleme:
Bakan Bak'tan Aysel Özkan'a tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kadınlar 64 kiloda Avrupa 2'ncisi olan, koparmada da altın madalya kazanan milli halterci Aysel Özkan'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında "Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda millilerimiz bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadınlar 64 kilo koparmada 100 kilo kaldırarak altın madalya kazanan Aysel Özkan, toplamda ise 222 kiloyla gümüş madalya aldı. Milli haltercimizi bu başarısından dolayı kutluyor, Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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