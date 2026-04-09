İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5847
  • EURO
    52,2798
  • ALTIN
    6835.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Bakan Bak'tan ÇBK Mersin'e tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin'i tebrik etti. Bakan Bak, elde edilen başarının Türkiye adına gurur verici olduğunu vurguladı.

IHA9 Nisan 2026 Perşembe 23:07
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupasını kazanarak şampiyon olan ÇİMSA ÇBK Mersin'i yürekten kutluyorum. Temsilcimiz, kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda şampiyon olarak ülkemizi gururlandırdı. Mersin ekibinin elde ettiği büyük başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. ÇİMSA ÇBK Mersin'in başarılarının devamını diliyorum."

  • çbk mersin
  • osman aşkın bak
  • spor bakanı

ÖNERİLEN VİDEO

Lunapark faciası: Dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.