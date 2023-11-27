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Spor

Bakan Bak'tan Konyaspor'a tebrik mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Konyaspor'un yaptığı Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ömer Korkmaz'ı tebrik etti.

IHA27 Kasım 2023 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
Bakan Bak'tan Konyaspor'a tebrik mesajı!
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ömer Korkmaz'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Süper Lig ekibi Konyaspor'un yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ömer Korkmaz için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Ömer Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Konyaspor'un yeni başkanı Ömer Korkmaz'a ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

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