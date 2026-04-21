İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8954
  • EURO
    52,8419
  • ALTIN
    6794.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakan Bak'tan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik
Spor

Bakan Bak'tan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik

Bakan Osman Aşkın Bak, Rıza Kayaalp'in Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı tarihi şampiyonluğun ardından tebrik mesajı yayımladı.

IHA21 Nisan 2026 Salı 22:01
Bakan Bak'tan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda kazandığı altın madalyayla 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum. 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp, parlak kariyerine yeni bir zafer daha eklemiş oldu. Milli güreşçimiz, daha önce Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olarak adını güreş tarihine 'altın' harflerle yazdırdı. Elde ettiği tarihi başarıyla ülkemizi gururlandıran Rıza Kayaalp'e teşekkür ediyorum. Milli güreşçimizin başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.