Bakan Bak'tan milli okçulara tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan klasik yay karışık takımını kutladı.

IHA24 Mayıs 2026 Pazar 17:27 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisinden oluşan klasik yay karışık takımını kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisinden oluşan klasik yay karışık takımımızı kutluyorum. Her iki sporcumuzu bireysel müsabakalarında elde ettikleri bronz madalyalar için de tebrik ediyor, milli okçularımızın başarılarının devamını diliyorum. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve 41 ülkeden 307 okçunun mücadele ettiği şampiyonanın başarıyla düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

  • Gençlik ve Spor Bakanı
  • Osman Aşkın Bak
  • Avrupa Okçuluk Şampiyonası

