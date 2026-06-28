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Spor

Bakan Bak'tan Ragbi Erkek Milli Takımı için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Moldova'da düzenlenen Ragbi Avrupa Trophy Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli takımı tebrik etti.

IHA28 Haziran 2026 Pazar 22:58 - Güncelleme:
Bakan Bak'tan Ragbi Erkek Milli Takımı için tebrik mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Moldova'da düzenlenen Ragbi Avrupa Trophy Şampiyonasını bronz madalya ile tamamlayarak Türkiye'ye bu seviyedeki ilk madalyasını kazandıran Ragbi Erkek Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Ragbi Avrupa Trophy Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazanan Ragbi Erkek Milli Takımımız aldığı tarihi sonuçla bizleri gururlandırdı. Ülkemize bu seviyedeki ilk madalyasını kazandıran Ragbi Erkek Milli Takımımızı kutluyorum. Sporcularımızın başarısında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ragbi Erkek Milli Takımımızın başarılarının devamını diliyorum."

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