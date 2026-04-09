Bakan Bak'tan şampiyon Galatasaray'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 01:04
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Kupası'nı kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini yenerek şampiyon olan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'na bizlere yaşattığı gurur ve heyecandan dolayı teşekkür ediyorum. Elde edilen şampiyonlukta emeği geçen kulüp yönetimi, teknik heyet ve sporcuları tebrik ediyor, sarı kırmızılı ekibimizin başarılarının devamını diliyorum."

