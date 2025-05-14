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Spor

Bakan Bak'tan Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Kupası'nın galibi Galatasaray'ı yayınladığı mesajla tebrik etti.

IHA14 Mayıs 2025 Çarşamba 23:11 - Güncelleme:
Bakan Bak'tan Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray'a tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, mesajında, "Gaziantep Stadyumu'nda oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Finalist takım Trabzonspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum" dedi.

  • Gençlik Spor Bakanı
  • Osman Aşkın Bak
  • Türkiye Kupası Galatasaray

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