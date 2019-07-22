Bakan Çavuşoğlu’nun devreye girmesiyle Merih Demiral’a Çin vizesi çıktı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun devreye girmesiyle Merih Demiral’a Çin vizesi çıktı. Böylece Merih, Juventus’un Çin kampına katıldı.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Asya turunun Çin bölümüne, bu ülkeden vize alamadığı için katılamayacağı duyurulmuştu. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun devreye girmesiyle Demiral’a Çin vizesi çıktı.
Merih, Juventus’un Çin kampına katılmış oldu. Genç oyuncu dün Tottenham ile yapılan hazırlık maçında kadroda yer aldı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan genç stoper, ikinci yarıda oyuna girdi. Karşılaşma 3-2 Tottenham üstünlüğüyle bitti. Merih, geçtiğimiz günlerde Sassuolo’dan Juventus’a 18 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 21 yaşındaki futbolcu, İtalyan deviyle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. (Akşam)
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