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Spor

Bakan Kasapoğlu Bahreyn'de zafere ulaşan Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'de ikinci yarışında da zafere ulaşan Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i tebrik etti.

DHA28 Mart 2021 Pazar 22:27 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 22:28
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Bakan Kasapoğlu, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'de hafta sonunun ikinci yarışını da birinci sırada tamamlayan Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; " Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'de ikinci yarışında da zafere ulaşan milli otomobil yarışçımız Ayhancan Güven'i kutluyorum. Sporcumuz kazandığı başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Her zaman güvendiğimiz ve desteklediğimiz genç sporcumuzun daha nice başarılar kazanacağına inancımız tamdır. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor Ayhancan'a sonraki yarışlarda başarılar diliyorum."

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